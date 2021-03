След почти седмица прекъсване Суецкият канал отново е отворен за движение. Огромният контейнеровоз Ever Given, който блокира ключовия воден път миналия вторник, най-после е преместен и останалите кораби могат да преминат. Корабът вече е на път към Голямото горчиво езеро, където ще бъде подложен на технически преглед.

По-рано днес бе съобщено, че 400-метровият контейнеровоз е частично преместен, след като носът му бе изваден от плитчината, в която бе заседнал и корабът е успял да коригира курса си. След този грандиозен успех на спасителните екипи отварянето на Суецкия канал бе въпрос на време.

LATEST: The Ever Given container ship that was stuck in the Suez Canal is now fully afloat.



The vessel was finally pulled free, allowing the crucial trade route to reopen to traffic https://t.co/0dC8LE0UFI pic.twitter.com/UZjcP2Mrpu