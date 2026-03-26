Цените на горивата в България се повишават още

Цените на горивата в България продължават да се повишават, като най-силен ръст през последния месец отчита дизелът. Това показват данни на платформата Fuelo. При дизеловото гориво за последната седмица цената му е нараснала с 0,08 евро за литър, или 5,19 сто - от 1,54 евро на 19 март до 1,62 евро към момента. За един месец дизелът е поскъпнал с 0,35 евро за литър или 27,56 на сто.

Цена на бензина

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,06 евро за литър или с 4,29 на сто за изминалата седмица. Към 19 март той се е търгувал по 1,40 евро за литър, а в периода 20-22 март цената се е задържала на 1,43 евро, достигайки 1,46 евро за литър към днешна дата. На месечна база поскъпването възлиза на 0,20 евро за литър или 16,13 на сто.

При бензин А98 премиум също се отчита възходяща тенденция. За седмица цената му се е повишила с 0,06 евро за литър, или 3,73 на сто - от 1,61 евро на 19 март до 1,67 евро към момента. На месечна база ръстът е 0,20 евро за литър или 13,61 на сто.

Цената на пропан-бутана е нараснала с 0,02 евро за литър или 3,08 на сто за изминалата седмица - от 0,65 евро на 19 март до 0,67 евро към днешна дата. На месечна база увеличението е 0,9 евро за литър или 15,52 на сто.

При метана не се наблюдава седмична промяна, като цената остава на 1,14 евро за килограм. За последния месец обаче е отчетено леко поскъпване от 0,01 евро за килограм или 0,88 на сто.

