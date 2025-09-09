Ключово решение на ОПЕК подкрепи цената на петрола

Цената на петрола се увеличи чувствително в сутрешната търговия, след като през уикенда ОПЕК+ реши да увеличи добивите с по-малко от очакваното от анализаторите. Осем страни членки на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници се споразумяха в неделя да увеличат производството от октомври само със 137 000 барела на ден. Опасенията за ограничаване на доставките заради потенциални нови санкции срещу Русия също тласнаха нагоре черното злато, предаде Ройтерс.

Цените

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, се повишиха с 35 цента или 0,53 на сто до 66,37 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров поскъпна с 32 цента или 0,51 на сто и един барел се продава за 62,58 долара.

Увеличението на производството от ОПЕК+ е далеч по-малко от месечните увеличения от около 555 000 барела на ден през септември и август, както и от ръстовете с 411 000 барела през юли и юни. Мнозина анализатори предвиждаха, че ОПЕК+ ще увеличи добивите с по-голям темп.

Предвид по-бързото нарастване на производството на ОПЕК+ през тази година и търсенето, което отново е под очакванията от началото на годината, свръхпредлагането на суров петрол остава основният фактор за развитието на цените, коментираха от Haitong Securities.

Нови санкции срещу Русия?

Цените на петрола бяха подкрепени и от спекулациите за налагане на допълнителни санкции срещу Русия. Масирана руска атака в неделя засегна жилищни сгради в Киев и порази сградата на украинското правителство. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да премине към втора фаза на санкциите срещу Русия.

Специалният пратеник на ЕС за прилагането на санкциите Дейвид О'Съливан пристигна във Вашингтон заедно с делегация експерти, за обсъждане с американските представители на по-нататъшните санкции срещу Русия, съобщи Европейската комисия.

Допълнителните санкции срещу Русия биха намалили доставките ѝ на петрол за световните пазари, което би подкрепило по-високите цени на петрола, посочват експерти.