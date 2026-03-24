Кога поскъпването на природния газ ще се усети в България?

Потребителите на природен газ в България няма да усетят поскъпването на този вид гориво на европейските борси до края на юни. Това стана ясно по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше обсъдено предложението на "Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ с 5,12 процента за април спрямо март. През юли обаче, трябва да се актуализира договорът с Азербайджан.

Цената у нас е една от най-добрите в Европа

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски коментира, че цената на "Булгаргаз“ е една от най-добрите в Европа и е с 20 евро по-ниска от тази на природния газ на хъба TTF в Нидерландия. Той каза още, цитиран от БТА, че до края на юни българският потребител няма да усети това шоково поскъпване, което се случва на европейските пазари в момента.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз“ Веселин Синабов отговори на въпрос дали ще стигнат осигурените количества от азерския договор и тези от Турция за подсигуряването и на месец май, като обясни, че за месец май всичко ще зависи от потреблението през април - ако то е по-високо, това ще повлияе на на запасите на дружеството. Не очакваме някакви шокове, отделно договорът с Азербайджан ни гарантира при тези нива (на цената - бел. ред.) на природния газ на TTF да сме под тях, каза той.

Новите цени на парното и тока

Младеновски обаче коментира, че е притеснен относно това какво се случва от 1 юли за новите цени на парното в София и за цените на тока. Както виждаме изменението на цените на петрола се отразява моментално при бензиноколонките, при газа обаче нещата се случват отложени във времето, защото каргата, които са закупени, са на по-ниски цени и пътуват към съответните държави, но в момента, в който свършат, вече се прилагат и по-високите цени.

Отделно това рефлектира и върху цените на електрическата енергия и отделно цените на петрола рефлектират и върху азерския договор, който в момента ни спасява, каза той.

По думите му енергийните кризи се развиват във времето и приспособяването на енергийните пазари отнеме поне около година.

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за април от 34,27 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Регулаторът утвърди цена на природния газ за март в размер на 32,60 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че цената, предложена от "Булгаргаз" за април, е с 5,12 на сто по-висока от тази за март.