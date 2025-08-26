Обрат с цената на петрола заради Украйна

Цената на петрола се понижи по време на сутрешната търговия днес, след като инвеститорите отчетоха възможността за нови санкции на САЩ срещу Русия, както и сигналите за напредък в усилията за прекратяване на войната в Украйна, предаде Инвестинг.ком. Конфликтът в Украйна продължава да бъде основен фактор за пазарните нагласи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да се позиционира като посредник, но миналата седмица предупреди, че ще наложи нови санкции на Москва, ако в рамките на две седмици не бъде постигнат напредък към мир.

Цените

Фючърсите на сорта Брент спаднаха до 68 долара за барел.

Тези на американския лек суров петрол се понижиха до под 65 долара.

В предходната сесия и двата контракта поскъпнаха с близо два процента, след като украински дронове нанесоха удари по руска петролна и газова инфраструктура, пораждайки опасения за доставките, пише БТА.

Вчера Министерството на вътрешната сигурност на САЩ публикува проект за удвояване на митата върху целия индийски внос. Мярката, която трябва да влезе в сила в сряда, цели да накаже Ню Делхи заради покупките на руски суров петрол и е част от по-широките усилия за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Русия е направила "значителни отстъпки", включително гаранции за сигурността на Украйна. Западни дипломати обаче предупредиха, че Москва не е поела обвързващи ангажименти. Тръмп предложи тристранна среща на върха с украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, но дата засега не е определена.

През по-голямата част от август суровият петрол се търгуваше в тесни граници, като пазарите оценяваха ефекта от американските мита и последиците от увеличението на доставките от страна на ОПЕК+. Международната агенция по енергетика предупреди по-рано този месец, че глобалният петролен пазар е на път да достигне рекорден излишък през следващата година заради забавяне на търсенето и растящи доставки.

Очакванията за мирно споразумение за Украйна пораждат опасения за излишък на световните петролни пазари, особено ако след евентуално споразумение санкциите на САЩ върху руския петрол бъдат облекчени.