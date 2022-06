Русия ще разреши на корабите, натоварени с украинско зърно, да отплават от пристанището в Одеса, облекчавайки блокадата, която може да предизвика световен недостиг на храни и глад. Катастрофално: Предстои световна криза с храните

Руските власти са се договорили с украинските и турските за схема за освобождаване на пратки зърно от Одеса, която е под морска блокада, съобщава проправителствената руският вестник "Известия", позовавайки се на източници от правителството. Милиони тонове зърно са блокирани в пристанищата на Украйна

В териториалните води на съседната страна турските военни сили ще поемат разминирането и ще ескортират корабите до неутрални води. След това руски военни кораби ще придружат корабите, превозващи зърно, до Босфора, пише изданието. Украйна намери начин да изнася зърното си през Черно море

Нахлуването на Русия в Украйна на 24 февруари предизвика световна продоволствена криза, като цените на зърното, олиото, изкуствените торове и горивата поскъпнаха значително. На двете страни се пада дял от общо 1/3 от световния износ на пшеница, като Русия изнася и торове, а Украйна - царевица и слънчогледово олио, отбелязва Reuters. С колко скочиха зърното, олиото и зеленчуците заради войната?

Решението на Москва идва, когато храните рязко поскъпват в световен мащаб. Сривът в украинските доставки след началото на войната засегна особено силно африканските страни. Руският президент Владимир Путин наскоро прие президента на Африканския съюз и Сенегал Маки Сол, за да обсъдят въпроса. Путин отрече, че Русия е отговорна за високите цени, но се ангажира да улесни доставките на зърно. Зърнената война на Путин

Руският външен министър Сергей Лавров трябва да посети Анкара в сряда за разговори по въпроса. След това се очаква официално да бъде одобрена схемата за пускане на зърно от Одеса, пише вестникът.

Wars of aggression cannot be permitted. EU sanctions target Russia’s capacity to continue with the war. They do not target wheat. Agriculture products and their transport are explicitly excluded. (1/5) pic.twitter.com/BHF9eSDVz8