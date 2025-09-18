Чуждите инвестиции у нас продължават да намаляват

Снимка: iStock

Преките чуждестранни инвестиции в България възлизат на 1,14 млрд. евро към края на месец юли тази година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка. Нетният поток на преките инвестиции намалява с 3,9 на сто спрямо първите седем месеца на 2024 година. Към края на юли миналата година нетният поток на преките вложения отново е бил положителен в размер на 1,19 млрд. евро, с 46,6 млн. евро повече спрямо 2025 г.

Като процент от БВП

Размерът на нетния поток на преките инвестиции у нас се равнява на 1 процент от брутния вътрешен продукт на страната.

Само за юли нетният поток на преките инвестиции е положителен и възлиза на 261,3 млн. евро спрямо 248,7 млн. евро през същия месец на миналата година.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 11,5 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 2,5 млн. евро за януари – юли 2024 година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 231,6 млн. евро за януари – юли 2025 г. Той е по-голям със 151,6 млн. евро от този за януари – юли 2024 г., който е положителен в размер на 80 млн. евро.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1,99 млрд. евро, при положителна стойност от 1,579 млрд. евро за януари – юли 2024 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 1,077 млрд. евро, при отрицателна стойност от 467,1 млн. евро за януари – юли 2024 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – юли 2025 г. възлиза на 263,9 млн. евро (0,2 процента от БВП), при 672,7 млн. евро (0,6 процента от БВП) за същия период на предходната година. През юли 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на 66,4 млн. евро, при положителна стойност от 45,9 млн. евро за юли 2024 г.

