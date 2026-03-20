Чуждите инвестиции в България растат

Снимка: iStock

Преките чуждестранни инвестиции у нас достигат 259,8 млн. евро за месец януари 2026 година, след влизането на страната ни в еврозоната, според данните на Българската народна банка. Нетният поток на преките вложения в страната нараства с 12,2 млн. евро или 4,9 на сто на годишна база. За сравнение, през януари 2025 година нетният поток на инвестициите е достигал 247,6 млн. евро.

Като процент от БВП

Преките чуждестранни инвестиции у нас за първия месец на тази година се равняват на 0,2 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната.

През януари 2026 година нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти у нас е отрицателен в размер на 0,3 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 1 млн. евро за януари 2025 година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 26,1 млн. евро за януари 2026 г. Той е по-голям с 24,3 млн. евро от този за януари 2025 г., който е положителен в размер на 1,8 млн. евро.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 261,7 млн. евро, при положителна стойност от 104,7 млн. евро за януари 2025 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 28 млн. евро, при положителна стойност от 141,1 млн. евро за януари 2025 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари 2026 г. възлиза на 14,4 млн. евро (0,01 процента от БВП), при 100,1 млн. евро (0,1 процента от БВП) за същия период на предходната година.

Още от Бюджет и финанси

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1555
  • GBP
    0.86438
  • JPY
    183.46
виж всички

Тема на седмицата

Пловдив оформя собствен модел на развитие на имотния пазар
Пловдив оформя собствен модел на развитие на имотния пазар

Имотният пазар в Пловдив запазва висока активност и в началото на 2026 г., но според анализатори зад ръста на...

Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата