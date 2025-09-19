Японската централна банка предприе изненадващ ход

Японската централна банка предприе изненадващ ход
Снимка: iStock

Японската централна банка запази основния краткосрочен лихвен процент на равнище от 0,5 на сто, но реши да започне продажба на притежаваните от нея рискови активи. Мярката е част от поетапното ограничаване на продължилата десетилетие програма за икономическо стимулиране, съобщи Ройтерс. Двама от деветимата членове на Съвета на директорите гласуваха за повишение на лихвите до 0,75 на сто, но предложението им не бе прието.

Продажби за над 330 млрд. йени

Японската централна банка ще продава на пазара борсово търгувани фондове (ETF) за около 330 млрд. йени годишно и активи на инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REIT) за около 5 млрд. йени годишно. Решението бе взето единодушно, като бе подчертано, че продажбите ще се извършват така, че да не дестабилизират финансовите пазари.

Още: Йената достигна най-ниска стойност спрямо долара от 1990 г.

Заседанието на японската централна банка последва решението на Управлението за федералния резерв на САЩ от по-рано тази седмица да намали основната си лихва и да запази перспектива за нови понижения, за да подкрепи отслабващия пазар на труда.

През януари банката повиши краткосрочните лихви до сегашното равнище, след като прекрати политиката на ултраниски лихви. Управителят Кадзуо Уеда заяви, че е готов да действа предпазливо заради несигурността около въздействието на американските мита върху японската икономика.

Основната инфлация в Япония е достигнала 2,7 на сто през август на годишна база – трето поредно забавяне на ръста, но все още над целта от 2 на сто.

Още: Япония се отказа от отрицателните лихви

