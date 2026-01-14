Кои стари валути още може да се обменят за евро и докога?

След влизането на България в еврозоната често се питаме докога ще е възможно обменянето на левовете в евро след изтичането на срока за двойно обращение на 31 януари. Отговорът от Българската народна банка (БНБ) е категоричен: централната банка ще приема безсрочно старите левчета и ще ги обменя за евро. Но дали така стои въпросът и с други валути, които вече са излезли от употреба и са заменени с еврото?

Бундесбанк още приема марки

Според информации от Германия жителите там все още държат огромни количества от старите марки по чекмеджета и гардероби. Те могат да си позволят, защото там, както и в България централната банка заменя безсрочно изтеклите от употреба банкноти или монети с евро. По същия начин стоят нещата още в Австрия, Ирландия, Латвия, Литва и Естония. Така че, ако ви е останала някоя пара от тези страни и имате път натам, все още не е късно да я обмените с евро.

Друга категория държави, все още приемат стари банкноти за обмяна, но не и монети. Такива са Белгия, Люксембург, Финландия, Кипър, Словакия, Словения и Хърватия, като монети в хърватски куни се приемаха буквално да преди дни, до края на 2025 г.

Интересен случай е Нидерландия, където срокът за приемане на старите пари не е неограничен, но е много дълъг и все още не е изтекъл. Така че, ако намерите някой стар гулден по джобовете - имате време, срокът за обмяна е до 1 януари 2032 г.

Френският франк вече не се обменя

В останалите държави от еврозоната вече не се приемат нито банкноти, нито монети от старата валута. Това са Франция, изтекъл срок 2012 г., Италия от 2011 г., Испания от 2020 г., Португалия от 2022 г., Гърция от 2012 г., Финландия от 2012 г., Кипър от 2017 г. и Малта от 2018 г.

Така че, ако след години откриете забравени левчета, германски марки или други стари валути, върнете се към този списък. Възможно е обаче, да има срокове и да се прилагат такси за обмяната, както и да има ограничения за сумите, които можете да обменяте.

Източник: Официален уебсайт на Европейския съюз