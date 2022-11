Великобритания е блокирала активи на стойност над 18 милиарда лири (над 21,6 млрд. долара), притежавани от руски олигарси, други руснаци и фирми, санкционирани заради нахлуването на Москва в Украйна.

Така Русия изпреварва Либия и Иран и се превръща в най-санкционираната държава във Великобритания, съобщава в годишния си доклад Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI), която е част от британското финансово министерство, предава Reuters.

"Най-тежките санкции, налагани някога" са довели до замразяването на руски активи на Острова за общо 18,39 милиарда британски лири (21,62 млрд. долара по актуалния курс). Сумата е рекодна и е с 6 милиарда паунда повече от стойността на замразените активи във всички останали британски санкционни режими. Цената на войната: Руските олигарси изгубиха яхти, къщи и много милиарди

The UK has sanctioned £18.3bn of Russian assets after Putin's illegal invasion of Ukraine.



So far over 1,200 individuals & 120 entities have been sanctioned, and we are continuing to work with our allies to stand up to Putin's aggression.#SlavaUkraini