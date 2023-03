Юта стана първият щат в САЩ, който изисква от социалните медии да получават родителско съгласие за използване на техните приложения от деца и да проверяват дали потребителите са навършили 18 години.

Губернаторът на щата Спенсър Кокс обяви, че е подписал двете радикални мерки, за да защити младите хора. Законопроектите ще дадат на родителите пълен достъп до онлайн акаунтите на децата им, както и до публикациите и личните съобщения.

Този ход идва на фона на засилената загриженост за въздействието на социалните медии върху психичното здраве на децата.

Приетите мерки задължават изричното съгласие на родител или настойник, преди децата да създават профили в приложения като Instagram, Facebook и TikTok. TikTok е заплашен от общонационална забрана в САЩ

Законопроектите също така налагат полицейски час в социалните медии, който блокира достъпа на децата между 22:30 и 06:30 ч., освен ако не бъде коригиран от техните родители.

Освен това съгласно законодателството социалните медии вече няма да събират данни за децата или да бъдат насочвани към тях за реклама.

Двата законопроекта, които също целят да улеснят предприемането на правни действия срещу социалните медии, ще влязат в сила на 1 март 2024 г.

„Вече не желаем да позволяваме на компаниите за социални медии да продължават да вредят на психичното здраве на нашата младеж. Като лидери и като родители ние сме длъжни да защитаваме нашите млади хора“, написа в Twitter губернаторът републиканец Спенсър Кокс.

We’re no longer willing to let social media companies continue to harm the mental health of our youth. Today we signed two key bills in our fight against social media companies into law:



