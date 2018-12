Китай ще намали митата на вносни коли от САЩ, съобщи Тръмп

Китай се съгласи да намали митата на автомобили, които внася от САЩ. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп в Twitter.

По думите му Поднебесната империя ще "намали и отмени" тарифите. В момента те са 40%.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%.