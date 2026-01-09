Тръмп е решил кой да оглави Федералния резерв

Тръмп е решил кой да оглави Федералния резерв
Снимка: iStock

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за в. "Ню Йорк таймс", че вече е взел решение, кой да бъде следващият ръководител на Управлението за федерален резерв, известно като Фед. Той обаче, така и не оповести името на кандидата предаде агенция Ройтерс. "Имам решение в ума си. Не съм говорил с никого обаче за него", казва Тръмп пред изданието.

Мандатът на Джером Пауъл изтича

Вторият мандат на сегашния президент на Фед Джером Пауъл изтича през май тази година, а Доналд Тръмп е в открит конфликт с него.

Още: Фед намали основната лихва за трети пореден път

Наскоро президентът на САЩ заяви, че следващият ръководител на американската централна банка, наричана официално Управление на федералния резерв или просто Фед, "в никакъв случай няма да бъде човек, който не се съгласява с него".

Засега има петима кандидати, които биха могли да наследят Джером Пауъл, когато мандатът на действащия президент на Фед изтече през май тази година.

Тръмп каза още и че ще настоява следващият президент на Фед да понижи основните лихвени проценти в САЩ, ако пазарите се развиват добре.

Разделение във Федералния резерв за лихвите

Американските лихви се отразиха изненадващо върху цената на петрола

