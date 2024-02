Алекс Фергюсън купи най-скъпия състезателен кон в света

Легендарният мениджър на „Манчестър Юнайтед“ Алекс Фъргюсън стана собственик на най-скъпия състезателен кон, продаден на публичен търг, предава Daily Mail. Фъргюсън плати 634 000 лири за коня Колдуел Потър. Предишният рекорд беше поставен през 2019 г. Тогава състезателен кон на име Intersonnetted беше продаден на търг за 620 000 лири. Другият кон на Фъргюсън, Хермес Алън, е бил тежко ранен по време на състезанието Сандаун. След посещение при ветеринар се е наложило животното да бъде евтаназирано.

