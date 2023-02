Кои са най-скъпите пици за всички времена (ВИДЕО)

Честит Ден на пицата! На Международния ден на пицата ще ви разкажем малко повече за тази храна, любима на милиони хора по света.

Плоските хлябове с топинг са били консумирани още от древните египтяни, римляни и гърци. Но съвременната родина на пицата е регионът Кампания в Югозападна Италия, където се намира град Неапол.

Основан около 600 г. пр. Хр. като гръцко селище, Неапол през 1700 г. и началото на 1800 г. бил процъфтяващ крайбрежен град с голямо население. Неаполитанците имали нужда от евтина храна, която може да се консумира бързо. Пицата – хлебчета с различни гарнитури, консумирани за всяко хранене и продавани от улични търговци или неофициални ресторанти, отговаряли на условията. Ранните пици, с които бедните в Неапол се хранели, включвали гарнитури, като домати, сирене, олио, аншоа и чесън. Ще ви плащат по 1000 долара на ден, за да хапвате пица

Към днешна дата пицата е сред най-достъпните и популярни храни в света. Средната цена за пица у нас е между 5 и 20 долара (у нас 7 и 20 лева). Но ако ви се хапва по-нестандартна пица, може да се наложи да похарчите повече пари.

Най-скъпата пица на всички времена е Pierchic Pizza – 180 000 долара, първоначално направена, за да задоволи апетита на фамилията Мактум, управляващото кралско семейство на Дубай. Гарнитурите на тази пица са от части отговорни за тази огромна цена. Пицата у нас е поскъпнала в пъти повече от Италия

Свети Валентин е ден на влюбените, но през февруари 2008 година Favitta’s Family Pizzeria реши, че това е и ден за пица. Ресторантът за пица в Рочестър, Ню Йорк създаде уникално ястие с пръстени, наречен Pizza for Lovers.

Тази пица, на цена от 8180 долара, беше оформена като сърце и се доставяше с бутилка шампанско "Дом Периньон". А най-екстравагантната част на тази пица беше диамантеният годежен пръстен, поставен отгоре.

Това не е пица, пусната от някой от ресторантите в Trump Tower. Златният блясък на тази пица и скъпите топинги обаче препращат към любовта на бившия президент към луксозните неща. Първоначално създадена през 2017 година, за да отбележи победата на Тръмп за президентските избори, пица Тръмп беше направена от 8 парчета, покрита със 7 вида сирене, бели трюфели и хайвер. Отгоре на всяка пица се изписва думата "ТРЪМП" с удебелени златни букви, добавяйки още повече пищност към нея.

Champion Pizza shop owner Hakki Akdeniz layout edible gold leaf and caviar on the $5,000 "Trump Helps the Homeless" pizza. (CFP / Polaris) pic.twitter.com/nfcz4JTyD3