Търговските вериги скочиха срещу указания от КЗП за еврото

Сдружението за модерна търговия (СМТ), което обединява водещи търговски вериги в страната, отправи предложение към Комисията за защита на потребителите (КЗП) за преразглеждане на издадените указания по чл. 55б, ал. 7 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), съобщиха от организацията. Според СМТ, в настоящия си вид указанията пораждат сериозни практически затруднения, които възпрепятстват навременното и коректно изпълнение на законовите изисквания.

Какво се предвижда в закона?

Законовият текст предвижда КЗП да даде указания по прилагането на изискването в периода на двойно обозначаване на цените търговците, осъществяващи дейност с предмет търговия на дребно с хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти, с оборот за предходната финансова година над 10 000 000 лв. да публикуват ежедневно до 7:00 часа в машинночетим формат, позволяващ извличане на данни, на интернет страниците си информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлагани за продажба стоки от състава на голямата потребителска кошница, определени от Комисията.

В закона е записано още, че когато търговец не поддържа интернет страница, той ежедневно предоставя на КЗП машинночетим формат, позволяващ извличане на данни и когато в отделните обекти на търговеца през един и същи период се предлагат едни и същи стоки с различни крайни цени, информацията се публикува, съответно предоставя отделно за всеки обект.

Указанията на КЗП

Търговските компании полагат значителни усилия, за да отговорят на новите регулации, но се сблъскват с предизвикателства, породени от закъснелите насоки от страна на КЗП, както и от липсата на конкретен списък със стоки, подлежащи на публикуване. Указанията не отчитат спецификата на търговската дейност и водят до значителна административна тежест, която създава риск от нарушаване на добри практики и затруднява потребителите в ориентирането им, се подчертава в позицията.

СМТ посочва, че потенциалните санкции за неспазване на разпоредбите са изключително сериозни и могат да окажат силно негативно въздействие върху устойчивостта на сектора. В тази връзка, Сдружението предлага КЗП да преразгледа указанията, като се придържа стриктно към нормативната уредба и избягва въвеждането на допълнителни задължения, които не са предвидени в ЗВЕРБ.

Членовете на СМТ са предвидим и надежден партньор на българските институции и очакват същото ниво на професионализъм и конструктивност от страна на регулаторните органи. Само чрез диалог и сътрудничество могат да се постигнат устойчиви решения, които да подкрепят икономическата стабилност и общественото доверие, се отбелязва в становището на търговските вериги.