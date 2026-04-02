"Топлофикация София“ поиска поскъпване на парното с почти 30%

Всички топлофикационни дружества в страната поискаха увеличение на цената на парното. То е до 29 процента за предстоящия регулаторен ценови период, които ще е в сила от 1 юли т.г. Това става ясно от заявленията на дружествата, публикувани от Комисията за енергийна и водно регулиране (КЕВР). Енергийният регулатор ще изготви доклади по ценовите искания и ще ги подложи на обществено обсъждане, преди да вземе окончателното си решение.

Какво повишение е поискано?

Най-голямо поскъпване иска "Топлофикация София“. Заявлението на дружеството е за цена от 89,63 евро за мегаватчас, което представлява увеличение от 29 на сто спрямо действащата към момента.

"Топлофикация Русе“ не иска промяна на цената за битовите потребители и предлага от новия регулаторен период да остане 49,90 евро за мегаватчас. Предложението на дружеството за цената на топлинна енергия с топлоносител промишлена пара, която е за стопански и обществени клиенти, е поскъпване с 1 евроцент от 68,52 евро на 68,53 евро.

"Веолия Енерджи Варна“ предлага цената за битовите потребители да е с 3,9 на сто по-висока.

"Топлофикация Разград” предлага за утвърждаване от Kомисията за енергийно и водно регулиране цена на топлината енергия от 81,46 евро за мегаватчас, което е с 15,35 процента повече от настоящата.

"Топлофикация Плевен” иска повишаване на цената за битовите потребители с 10,82 на сто - от 47,87 евро на 53,05 евро.

"Топлофикация Велико Търново“ предлага скок на цената с 26,03 на сто от 69,04 на 87,01 евро за мегаватчас.

"Топлофикация Сливен“ иска от енергийния регулатор ръст на цената с 4 на сто - от 50,16 на 52,17 евро за мегаватчас за битовите потребители и с 13,61 на сто за стопанските и обществените абонати - от 47,92 на 54,44 евро за мегаватчас.