Шестмесечните сражения между Русия и Украйна - две земеделски сили, доведоха до пълна катастрофа на световната продоволствена система, в резултат на която милиони хора са изправени пред глад, пише в свой анализ изданието Politico. ООН: В света има сериозна продоволствена криза

Войната изостря кризата, която вече се подхранва от изменението на климата, нарастващите разходи за живот и повишаването на цените на торовете, което води до най-острата световна продоволствена криза от десетилетия насам. Споразумението, постигнато с посредничеството на Турция и ООН, за повторно отваряне на Черно море за кораби с хранителни продукти, може да се окаже недостатъчно за облекчаване на положението на милионите хора, които се борят за прехрана в Африка, Азия и Близкия изток. Русия ще разреши износа на украинско зърно през Черно море

"Работя в този сектор повече от 15 години и за мен това е най-тежката криза, която сме виждали", казва Карин Смолър, изпълнителен директор на Центъра "Шамба" - мозъчен тръст, който работи за премахване на глада в световен мащаб.

Според доклад за 2020 г. на мозъчния тръст Ceres 2030, хуманитарните агенции се опитват да се подготвят за още по-критични нива на глад, тъй като са изправени пред недостиг от 14 милиарда евро годишно в разходите за продоволствена сигурност. Войната на Москва в житницата на Европа сериозно разклати световните пазари на храни, принуждавайки хуманитарните агенции да намалят хранителните дажби в страни като Йемен. 36 държави разчитат на Украйна и Русия за повече от половината от вноса си на пшеница. Война в Украйна може да ограничи доставките на храни и да вдигне цените

Специална работна група на ООН за справяне с кризата наблюдава над 60 държави, които изпитват затруднения да плащат за вноса на храни. Високите цени на енергията и нестабилността на пазарите на хранителни продукти оказват допълнителен натиск върху развиващите се страни, които изпитват недостиг на средства. Тъй като все повече хора по света гладуват, целта на ООН за премахване на глада до края на десетилетието изглежда по-далечна от всякога.

Since the war broke out in #Ukraine, the grain supply has been blocked & prices have exploded. This has made the unprecedented drought situation in Horn of Africa much worse.



200K+ people across the region are now facing catastrophic hunger.



The world must act now. pic.twitter.com/v06zHEsj8n