НОИ обяви промяна в графика за изплащането на пенсиите през септември

НОИ обяви промяна в графика за изплащането на пенсиите през септември
Снимка: БГНЕС

Промяна в графика за изплащане на пенсиите ще има през септември, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези две дати са неработни дни, какъвто е случаят през този месец, изплащането започва и завърша на първите работни дни след тях.

Кога ще се изплащат пенсиите?

Така изплащането на пенсиите през септември т.г. чрез „Български пощи“ ще започне на 9 септември (вторник) и ще завърши на 23 септември (вторник). То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Още: Колко хора в България не могат да получат реалната си пенсия?

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември 2025 г. 

Обезщетения за майчинство и безработица

На 2 септември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.

Още: Средната пенсия за първи път надмина 1000 лв.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември (понеделник).

Още от Труд и социална политика

Колко хора в България не могат да получат реалната си пенсия?

Колко хора в България не могат да получат реалната си пенсия?

Средната пенсия за първи път надмина 1000 лв.

Средната пенсия за първи път надмина 1000 лв.

НОИ съобщи колко е средният осигурителен доход

НОИ съобщи колко е средният осигурителен доход

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.66951
  • GBP
    1
    2.25794
  • JPY
    100
    1.13401
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата