Това е градът, главен герой във всички ваши любими телевизионни предавания и филми, вдъхновението зад безброй песни и творби – и една от най-известните дестинации в света.

Може би не е изненада, че медийната компания Time Out определи Ню Йорк за най-добрия си град за 2024 г.

Изданието анкетира 20 000 жители на градове по целия свят, заедно със своята мрежа от глобални писатели и редактори, за да състави класацията на най-добрите градове за посещение през 2024 г.

Взети са предвид различни фактори, сред които кулинарн сцена, архитектура и културни събития. Целта на Time Out е да предостави „вдъхновение за пътуване“, но също и „глобална снимка на живота в града“.

Безбройните музеи в Ню Йорк и процъфтяващата му театрална сцена са част от причините, поради които американският град печели първото място в класацията.

Глобалната репутация на Ню Йорк също изигра роля – градът е определен като мястото, в което жителите на други градове най-много биха искали да се преместят да живеят.

Ню Йорк

Снимка: iStock

Град на контрастите

На второ място в списъка на Time Out е Кейптаун, Южна Африка, определен от „всеки един респондент в проучването“ като „красив“ – без съмнение благодарение на зашеметяващата си комбинация от море, градски пейзаж и невероятни планински околности .

От Time Out подчертават културните предложения на Кейптаун – от музейните вечери през летните месеци до театралните и комедийни предложения в Theatre on the Bay, както и новооткрития Time Out Market Cape Town.

Кейти Скот, израснала в Кейптаун и живее във Франция, спделя пред CNN Travel, че го вижда като „може би най-непретенциозния крайбрежен град в света“, като хвали възможностите за разходка сред природата и „най-високо оценените ресторанти, ферми за вино и елегантна сцена на нощния живот“. Но Скот също посочва, „че тези неща не са достъпни за повечето граждани“.

ОЩЕ: Кои са най-добрите туристически дестинации за посещение през 2024 година?

„Южна Африка може и да празнува 30 години демокрация, но неравенството в градове като Кейптаун е по-голямо от всякога“, допълва тя.

Предвид това, Скот отбелязва, че „за да разберат наистина града и хората в него“, посетителите трябва „да излязат от туристическия балон и да предприемат пътуване до остров Робен или музея Шести район“ – и двете места, препоръчани от Time Out, ангажирани с Историята на апартейда в Южна Африка. „И двете места предлагат уникална и мощна представа за историята на Южна Африка“, споделя Скот.

Кейптаун, Южна Африка

Снимка: iStock

Топ 10 на най-добрите градове за посещение през 2024 г., според Time Out:

1. Ню Йорк, САЩ

2. Кейптаун, Южна Африка

3. Берлин, Германия

4. Лондон, Великобритания

5. Мадрид, Испания

6. Мексико Сити, Мексико

7. Ливърпул, Великобритания

8. Токио, Япония

9. Рим, Италия

10. Порто, Португалия

Източник: CNN Travel

