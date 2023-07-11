В разгара на лятото все повече хора започват да планират почивките и пътуванията си. Как обаче можете да се предпазите от евентуални измами и провал на дългоочакваната почивка. От Комисията за защита на потребителите посочват за какво да внимаваме. Избор на къща за гости Преди да направите резервация...