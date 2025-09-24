България ще прекрати договора за транзит на руски газ

България ще прекрати договора за транзит на руски газ
Снимка: iStock

България ще прекрати договора за транзит на руски газ през 2026 г. Това обяви премиерът Росен Желязков по време на посещението си в САЩ за участие в Годишната сесия на Общото събрание на ООН. "Що се отнася до призива на президента Доналд Тръмп, прозвучал в рамките на сесията, ние като част от Европейския съюз ще се присъединим към решенията на Съюза. В краткосрочен аспект – 2026 г. – договорите за ползване или за транзит на руски природен газ ще бъдат преустановени", заяви премиерът.

До 2028 г. руският газ ще бъде спрян

Той уточни, че крайната цел е до 2028 г. руският газ да бъде окончателно изключен от българския енергиен пазар. По думите му в момента цялото вътрешно потребление – както на индустрията, така и на домакинствата – се покрива от внос на втечнен газ, доставян през специализирани терминали. България вече е договорила доставки за октомври и ноември от САЩ при изгодни условия.

Още: ЕК ще представи вариант за спиране на руския газ

В рамките на визитата в САЩ Българският енергиен холдинг подписа меморандум за разбирателство с Университета на Северна Дакота за съвместни проучвания в областта на редкоземните метали.

"Днешното подписване е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ", заяви Росен Желязков, цитиран от пресслужбата на Министерския съвет.

Австрия ще спира напълно руския газ

Още от Енергетика

Обрат с цената на петрола след неочаквани данни от САЩ

Обрат с цената на петрола след неочаквани данни от САЩ

Рязка промяна в цената на петрола заради Ирак

Рязка промяна в цената на петрола заради Ирак

Опасения за търсенето доведоха до промяна в цената на петрола

Опасения за търсенето доведоха до промяна в цената на петрола

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.66369
  • GBP
    1
    2.2401
  • JPY
    100
    1.12076
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата