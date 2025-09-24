България ще прекрати договора за транзит на руски газ през 2026 г. Това обяви премиерът Росен Желязков по време на посещението си в САЩ за участие в Годишната сесия на Общото събрание на ООН. "Що се отнася до призива на президента Доналд Тръмп, прозвучал в рамките на сесията, ние като част от Европейския съюз ще се присъединим към решенията на Съюза. В краткосрочен аспект – 2026 г. – договорите за ползване или за транзит на руски природен газ ще бъдат преустановени", заяви премиерът.

До 2028 г. руският газ ще бъде спрян

Той уточни, че крайната цел е до 2028 г. руският газ да бъде окончателно изключен от българския енергиен пазар. По думите му в момента цялото вътрешно потребление – както на индустрията, така и на домакинствата – се покрива от внос на втечнен газ, доставян през специализирани терминали. България вече е договорила доставки за октомври и ноември от САЩ при изгодни условия.

В рамките на визитата в САЩ Българският енергиен холдинг подписа меморандум за разбирателство с Университета на Северна Дакота за съвместни проучвания в областта на редкоземните метали.

"Днешното подписване е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ", заяви Росен Желязков, цитиран от пресслужбата на Министерския съвет.

