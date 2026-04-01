Цената на петрола игнорира сигналите за мир

Цената на петрола игнорира сигналите за мир
Снимка: iStock

Цената на петрола нарасна в първата за април сутрешна търговия. Сортът Брент поскъпна допълнително след рекордния ценови ръст, който отбеляза през март, докато конфликтът в Близкия изток продължава въпреки надеждите за скорошното му прекратяване, предаде агенция Ройтерс. Американският президент Доналд Тръмп каза пред репортери снощи, че САЩ могат да прекратят военната кампания в рамките на две до три седмици.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се покачиха с 1,40 долара или 1,4 на сто до 105,37 долара за барел тази сутрин българско време. През март Брент регистрира рекордно голямо увеличение на цената – с 64 на сто, по данни на LSEG, датиращи от юни 1988 г.

Междувременно фючърсите на Американския суров петрол (WTI) с доставка през май се повишиха с 1,59 долара или 1,6 на сто до 102,97 долара за барел.

Цените на петрола възстановиха част от загубите си вчера, когато фючърсите на Брент с доставка през юни приключиха сесията с понижение от над 3 долара, след като иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Иран има желанието "да сложи край" на войната срещу Израел и САЩ, но иска гаранции за "предотвратяване на повтаряне на агресията".

Все пак, дори и конфликтът да приключи скоро, щетите по инфраструктурата вероятно ще продължат да ограничават доставките, смятат анализатори.

