Още през лятото ЦРУ е предупредило германските власти за възможен саботаж на газопроводите "Северен поток", пише Der Spiegel, като се позовава на източници в Берлин. Пред изданието от германското правителство отказват да коментират разузнавателните данни идейности, но добавят, че са склонни да вярват, че това е целенасочена атака срещу газопроводите. Германия разследва саботаж на "Северен поток", Русия обвини противниците на "Газпром"

Официално американските власти също не потвърждават версията за саботаж на "Северен поток". Според ръководителя на Държавния департамент Антъни Блинкен спирането на газопроводите "не е в интерес на никого", а разследването на инцидента продължава. Белият дом също отказа да коментира версиите за случилото се.

Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream.



Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why.



Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response.