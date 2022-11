На бързи обороти: Германия е готова с първия си терминал за втечнен газ

Германия завърши изграждането на първия си плаващ терминал за втечнен природен газ в пристанището на Вилхелмсхафен на брега на Северно море. Съоръжението ще бъде пуснато в експлоатация към края на годината, когато би трябвало да заработи и втори плаващ терминал за втечнен природен газ - в района на пристанището Брунсбютел на Северно море.

"Новото място за разтоварване на втечнен газ е голяма стъпка към сигурно енергийно снабдяване", казва в изявление министърът на икономиката на провинция Долна Саксония Олаф Лиес. Руският газ не е евтин, зависимите от него страдат най-много

Изграждането на тези терминали е част от усилията на Германия да си осигури повече доставки на втечнен природен газ и да прекъсне своята зависимост от руското синьо гориво, предава Reuters. Федералната република получаваше 1/3 от газа си чрез тръбопроводи от "Газпром". Руските доставки обаче първо бяха намалени, а после и тотално спрени в края на август, припомня Reuters. Газова война: Русия вбеси Германия с ново орязване на газа

Новата пристанищна инфраструктура там ще бъде оборудвана за преминаване към внос на нисковъглеродни енергийни източници като водород в бъдеще, казва министърът на околната среда на Долна Саксония Кристиан Майер.

Германия напълни своите газови хранилища преди зимата, въпреки че държавни служители предупреждават, че все още е необходимо домакинствата и предприятията да пестят газ. Енергийна криза: В Германия ще бъде по-тъмно и по-студено тази зима

Строителните работи на терминала Вилхелмсхафен започнаха през май. Следващата стъпка ще бъде акостирането на специално оборудван кораб, т. нар. "плаващо съоръжение за съхранение и регазификация". Властите се надяват, че терминалът ще бъде готов да започне работа и да приеме танкери, пълни с втечнен газ в началото на годината.

Корабът Hoegh Esperanza все още се намира в корабостроителница в Брест, Франция, показват данните от проследяването на кораба Eikon Refinitiv. Той се очаква да пристигне напълно натоварен в средата на декември и ще може да обработва пристигащите танкери за втечнен газ от януари.

