S&P Dow Jones Indices LLC премахна производителя на електрически автомобили Tesla от индекса S&P 500 ESG (Environmental, Social and Governance - за околна, социална и управленска среда). Сред причините са въпроси като расова дискриминация, съдебни дела срещу компанията и воденото правителствено разследване след инциденти с нейни автопилотни автомобили. Човек загина, а други 20 са ранени при инцидент с Tesla в Париж

Според директора и ръководител на ESG Indices за Северна Америка в S&P Dow Jones Indices Маги Дорн Tesla не е отговаряла на условията за включване в индекса заради ниските си рейтинги по скалата S&P DJI ESG Score. Три от тях са попаднали в долните 25% в сравнение с глобалните GICS® еквивалентни индустриални групи. САЩ разследват системата за автопилот на Tesla

Индексът S&P 500 ESG е широкоспектърен, с пазарна капитализация и е предназначен да измерва ефективността на ценни книжа, отговарящи на критериите за устойчивост, като в това време поддържа подобни общи нива на индустриалната група като S&P 500.

Производителят на автомобили беше изключен от индекса заради по-добрите резултати неговите конкуренти в глобалната индустриална група, липса на нисковъглеродна стратегия на Tesla, както и кодекси за бизнес поведение. Други причини за премахването на компанията са и две твърдения за расова дискриминация и лоши условия на работа във фабриката на Tesla във Фримонт. Също така и заради разследването на Националната администрация за безопасност на пътното движение на САЩ за редица инциденти с автопилотни автомобили на компанията. Tesla изтегля близо 128 000 коли заради риск от катастрофи

Малко след това главният изпълнителен директор на Tesla Inc. Илон Мъск разкритикува в Twitter S&P Dow Jones Indices LLC и неговия ESG Index.

Exxon is rated top ten best in world for environment, social & governance (ESG) by S&P 500, while Tesla didn’t make the list!



ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors.