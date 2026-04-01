България е с най-ниска безработица в еврозоната

Равнището на безработица в България през февруари се повишава леко с 0,1 на сто до 3,2 на сто, но въпреки това остава, както и през януари, на най-ниското в еврозоната, а на ниво Европейски съюз (ЕС) безработицата у нас е на същото ниво както в Чехия и Полша. Това показват най-новите сезонно коригираните данни на европейската статистическа служба Евростат.

В ЕС и еврозоната

Равнището на безработица в еврозоната през февруари т.г. се е повишило с 0,1 процентен пункт до 6,2 на сто спрямо нивото от януари. На годишна база обаче показателят отбелязва спад от 6,3 на сто през февруари 2025 година.

В Европейския съюз равнището на безработица остава стабилно през февруари 2026 г. - на ниво от 5,9 на сто. Показателят е без промяна спрямо предходния месец, но отбелязва понижение спрямо 6,0 на сто година по-рано.

По оценка на Евростат общо 13,118 милиона души в ЕС са били безработни през февруари 2026 г., като от тях 10,919 милиона са в страните от еврозоната.

На месечна база броят на безработните се е увеличил със 137 000 в ЕС и с 93 000 в еврозоната спрямо януари 2026 година.

В сравнение със същия месец на 2025 г. безработицата намалява с 18 000 души в ЕС и със 124 000 в еврозоната.

Страните с най-висока безработица в ЕС са Финландия (10,4 на сто), Испания (9,8 на сто), Гърция и Швеция (8,5 на сто).

Младежката безработица

По отношение на младежката безработица, през февруари 2026 г. в Европейския съюз без работа са били 2,957 милиона души на възраст под 25 години, като 2,373 милиона от тях са в еврозоната.

Равнището на младежката безработица в ЕС достига 15,3 на сто през февруари 2026 г., спрямо 15,2 на сто месец по-рано. В еврозоната показателят остава без промяна на ниво от 14,9 на сто.

На месечна база младежката безработица се е увеличила с 18 000 души в ЕС и с 5000 в еврозоната. В сравнение със същия месец на 2025 г. е отчетено увеличение с 5000 души в ЕС, докато в еврозоната се наблюдава спад от 8000.

През февруари 2026 г. безработицата сред жените в ЕС е 6,1 на сто, спрямо 6,0 на сто през януари, докато при мъжете остава без промяна на ниво от 5,7 на сто.

В еврозоната безработицата сред жените нараства до 6,4 на сто от 6,3 на сто месец по-рано, докато при мъжете остава стабилна на равнище от 6,0 на сто.