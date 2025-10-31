Инфлацията в еврозоната се понижава през октомври

Инфлацията в еврозоната се понижава през октомври
Снимка: iStock

Добри новини за икономиката на еврозоната, където само след два месеца ще е и България. Годишната инфлация в страните от еврозоната, измерена спрямо Индекса на хармонизираните потребителски цени (ХИПЦ), отслабва леко през месец октомври в сравнение с месец септември - от 2,2 до 2,1 на сто. Това показват най-новите прогнозни данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

Кои стоки поскъпват?

С най-много поскъпват услугите, чиито цени ускоряват темпа си от 3,2 на сто през предходния месец до 3,4 на сто през октомври. Цените на храните наддават с 2,5 на сто през октомври, докато през септември годишният им ръст бе 3 на сто. Поскъпването на неенергийните промишлени стоки също се забавя - от 0,8 на сто до 0,6 на сто, а цените на енергийните продукти намаляват с 1 на сто, докато през септември спаднаха с 0,4 на сто на годишна база.

Още: България излезе на седмо място по инфлация в ЕС

Инфлацията във валутната зона остана на ниво 2 на сто - целевото равнище на Европейската централна банка - през юни, юли и август.

Спрямо предходния месец през октомври месечната инфлация в еврозоната е 0,2 на сто според оценките на Евростат.

Още: Инфлацията в еврозоната отново е над целта на ЕЦБ

По страни

Сред страните от еврозоната най-голям годишен темп на повишаване на потребителските цени през октомври регистрират Естония (4,5 на сто), Хърватия (4 на сто) и Австрия (4 на сто), а най-малък - Кипър (0,3 на сто), Франция (0,9 на сто) и Италия (1,3 на сто)

Още от Икономика

Българските будители от банкнотите със съвети за еврото в кампания на ОББ

Българските будители от банкнотите със съвети за еврото в кампания на ОББ

Без такси за внасяне на левове за физически лица в ОББ до края на годината

Без такси за внасяне на левове за физически лица в ОББ до края на годината

Оряза ли правителството заплатите на стотици хиляди българи?

Оряза ли правителството заплатите на стотици хиляди българи?

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.69277
  • GBP
    1
    2.2185
  • JPY
    100
    1.09792
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата