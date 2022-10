Европа ще получи първите си доставки на газ от Мозамбик още в края на октомври или в началото на ноември. Синьото гориво ще дойде от плаващия терминал за втечнен газ "Корал Сул", управляван от италианския енергиен гигант Eni. Изход от кризата: Европа търси газ и от Африка

Танкерът за втечнен газ British Sponsor, собственост на британската BP, вече е край бреговете на африканската държава в очакване да бъде натоварен. Цялото годишно производство на "Корал Сул", възлизащо на 3,4 милиона тона, вече е договорено с BP за следващите 20 години. Газът от находището е предназначен изцяло за европейския пазар, съобщава местният петролен регулатор, цитиран от Reuters.

The tanker, known as British Mentor, had been due to arrive on Aug. 24 at the Coral-Sul floating LNG facility that Italy’s Eni is commissioning. After spending a couple of days drifting off Mozambique’s coast, it changed its destination over the weekend https://t.co/2PCtMXRrau