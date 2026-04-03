Напрежението около Иран отново удари петрола

Цената на петрола продължи да се повишава на фона на продължаващите опасения от продължителен конфликт в Иран. В телевизионно обръщение в сряда американският президент Доналд Тръмп определи войната като успешна за САЩ и заяви, че Вашингтон ще нанесе "изключително силни“ удари срещу Иран в следващите две до три седмици. По думите му Ормузкият проток ще се отвори "естествено“ след края на конфликта.

Цените

Международният бенчмарк Брент, референтен за Европа, поскъпна със 7,9 на сто до 109,24 долара за барел.

Фючърсите на американския лек суров петрол се повишиха с 11,4 на сто до 111,54 долара за барел.

Според анализ на BMI, подразделение на Fitch Solutions, по-продължителен конфликт увеличава риска за физическата инфраструктура, удължава прекъсванията в Ормузкия проток и ще доведе до по-дълъг период на възстановяване след войната, като ефектът върху цените може да се пренесе и по-късно през годината, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Според Робърт Рени от Westpac Banking Corp ситуацията на пазара остава непроменена. По думите му протокът на практика е затворен вече около месец, а потоците остават силно ограничени, като прекъсванията вероятно ще продължат още седмици. В краткосрочен план той очаква цената на сорта Брент да се движи в диапазона между 95 и 110 долара за барел.

През последните дни цените на петрола временно се понижиха, след като по-широките пазари реагираха положително на сигнали от страна на Тръмп за възможно разрешаване на конфликта в рамките на седмици. Последното му изявление обаче внесе нова несигурност относно продължителността на войната, като той отново заплаши с атаки срещу иранска енергийна инфраструктура.

Конфликтът на практика затвори Ормузкия проток, блокирайки доставките на суров петрол, природен газ и продукти като дизел към световните пазари. Това доведе до рязко повишение на енергийните цени и засили опасенията от нов инфлационен натиск. През март цените на петрола отчетоха значителни месечни ръстове, като сортът Брент остава с над 40 на сто по-скъп спрямо нивата отпреди войната.