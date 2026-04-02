Рязък скок в цената на петрола

Цената на петрола се повиши рязко с над 5 долара в сутрешната търговия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще продължи атаките срещу Иран, без да посочи конкретен срок за прекратяване на конфликта, предаде Ройтерс. Поскъпването последва по-ранен спад от над 1 долар и при двата основни бенчмарка преди телевизионното обръщение на Тръмп, както и понижението при затварянето на предходната сесия.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 6,33 долара или 6,3 на сто до 107,49 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол също отбелязаха значителен ръст – с 5,28 долара или 5,3 на сто до 105,40 долара за барел.

"Ще довършим задачата и ще го направим много бързо. Много сме близо“, заяви Тръмп, като добави, че американските военни почти са постигнали целите си в конфликта, който може да приключи в рамките на две до три седмици, без да даде конкретни подробности.

Според анализатори пазарите реагират на липсата на яснота относно евентуално прекратяване на огъня или дипломатически усилия. При ескалация на напрежението или повишени рискове за морския транспорт цените на петрола могат да достигнат нови върхове заради опасения от прекъсване на доставките.

Рисковете за корабоплаването в региона се увеличават. Вчера петролен танкер, нает от катарската компания QatarEnergy, е бил ударен от иранска крилата ракета в катарски води, съобщиха от министерството на отбраната на страната.

Ръководителят на Международната агенция за енергията Фатих Бирол също предупреди, че евентуални прекъсвания на доставките ще започнат да оказват влияние върху европейската икономика още през април, след като досега континентът е бил защитен от предварително договорени доставки.

Експерти отбелязват, че при липса на ясен план за деескалация пазарите остават чувствителни към всякакви сигнали от страна на американската администрация и развитието на конфликта в региона.