НАП започва да внедрява изкуствен интелект

Национална агенция за приходите (НАП) внедрява система с изкуствен интелект във всичките си организационни структури, съобщиха от приходната агенция. От НАП отбелязват, че проектът е стъпка по отношение на въвеждане на изкуствен интелект в държавната администрация. След пилотен период той навлиза във фаза на разширено ползване от служителите на агенцията. В проекта се включват Централно управление и служители от седемте териториални дирекции на НАП.

Съвместен проект с INSAIT

Проектът се осъществява съвместно с Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет "Св. Климент Охридски“, в изпълнение на мярка "Интегриране на технологии с използване на изкуствен интелект за целите на автоматизиране на процесите по предоставяне на информация и изготвяне на отговори на запитвания към гражданите и бизнеса“ и Стратегическия план на НАП 2026 г. -2030 г.

Още: Световни лидери призоваха за достъпен изкуствен интелект

Системата позволява да се извършват общи и специфични търсения, включително и дефиниране на конкретни казуси, свързани с променящото се данъчно и осигурително законодателство.

Изкуственият интелект интегрира нормативни и вътрешноадминистративни документи, както и актуални външни официални източници. Системата е уникална с това, че работи само с отворени модели, като разработения от INSAIT - BgGPT. Те са особено подходящи за внедряване в публичната администрация, където прецизността на терминологията и задълбоченото разбиране на българската правна рамка са от ключово значение, отбелязват от НАП.

От приходната агенция обясняват още, че следващите стъпки на проекта включват редица специализирани казуси, интегриране във вътрешните процеси и системи съвместно с „Информационно обслужване“ и ежедневно и пълноценно използване на системата от над 7000 служители на агенцията.

Още: НАП и Митниците влязоха на проверка в "Лукойл"

НАП е първата административна структура, която масово въвежда в работата си BgGPT. Разработването и използването на национални езикови модели като BgGPT в контролирана институционална среда върху собствен хардуер е от съществено значение като с това е решен един от основните проблеми с изтичането на данни при интегрирането на изкуствен интелект в държавни институции, посочват още от приходната агенция