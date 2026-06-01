Инфлацията у нас през май остава висока

Mесечната инфлация в България през май, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,2 на сто, а годишната - 7 на сто. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана днес. НСИ обяви за първи път на 3 февруари данни за т.нар. флаш инфлация. Тя предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни.

Ускоряване на инфлацията?

Ако експресната оценка се потвърди, това ще означава ускоряване на инфлацията у нас. През април окончателните данни за инфлацията в България бяха съответно 1,8 на сто, и 6,8 на сто.

През май 2026 г. спрямо предходния месец се очаква най-голямо увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (1,2 на сто), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0,9 на сто) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,9 на сто).

Намаление се очаква в групите: „Развлечения, спорт и култура“ (1,9 на сто) и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (0,3 на сто).

Индекс на цените на малката кошница

Според експресната предварителна оценка на НСИ през май 2026 г. се очаква месечното изменение да бъде -0,2 на сто, а годишното изменение да бъде 4,3 на сто.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да се изменят както следва: услуги - увеличение с 0,1 на сто; нехранителни стоки - намаление с 0,5 на сто; хранителни продукти - намаление с 0,1 на сто.

 

