Турция отчете драстичен спад на износа заради войната

На фона на кризата в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток през март Турция отчита спад от 6,4 процента в износа си, който вече възлиза на 21,9 милиарда долара, съобщи турският министър на търговията Юмер Болат, цитиран от местни медии. По думите му през същия месец вносът на Турция е нараснал с 8,4 процента на годишна база до 33,2 милиарда долара, а търговският дефицит се е увеличил с 56,6 процента на годишна база до 11,3 милиарда долара.

Ефектът на Рамазан Байрам

Болат обясни, че смущенията в турската икономика са предизвикани не само от конфликта в Близкия изток, но и от празненствата около Рамазан Байрам, заради които графиците на турските производители са били натоварени допълнително. Според цитирани от него данни през март износът на обработено злато от Турция е намалял с 350 милиона долара, което също е повлияло негативно.

"Нашето правителство полага интензивни усилия да компенсира тези негативни ефекти“, заяви Болат, като подчерта, че за момента Турция не изпитва недостиг на доставки на енергия, природен газ, петролни продукти, торове и нефтохимически продукти благодарение на разнообразните ѝ източници и адекватните ѝ запаси.

Въпреки това министърът описа колеблива тенденция в износа на Турция от началото на годината. "Януари отбеляза спад от близо 800 милиона долара на годишна база, последван от увеличение от 300 милиона долара през февруари, а март обърна тенденцията с понижение от 1,5 милиарда долара“, заяви той.

