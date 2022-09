В Германия: Хлябът може да стигне 10 евро?

Цените за енергия в Германия растат главоломно. Ако държавата не се намеси, много пекари ще фалират и цената на хляба ще достигне космически цени, опасяват се от бранша, пише Deutsche Welle.

Тобиас Плац е хлебар четвърто поколение. Малката пекарна в едно селце близо до Щутгарт се стопанисва от семейството му още от 1890 г. След извършения миналата година ремонт клиентите вече могат през стъклена стена да виждат как в производствения цех се месят и пекат хлябът, тортите и сладкишите на семейното предприятие.

Тревогите за Плац обаче нарастват, а той се пита дали въобще вече е рентабилно да продължава работа. В края на август е получил писмо, в което доставчикът на газ го информира, че цената се вдига от 10 на 35 цента за киловатчас. Цените на газ, нафта и ток в Германия експлодират. Защо?

Подобна е картината в пекарните в цяла Германия. Много от тях не знаят как ще издържат на това поскъпване. Екехард Фатер, който притежава голяма пекарна с 35 филиали в провинция Долна Саксония и осигурява работа на 430 души, ще трябва да плаща за газ повече от 75 000 евро на месец. Досега разходите му за газ са възлизали на 5800 евро месечно. Заедно с близо 1000 представители на бранша той излезе на протест в Хановер. От няколко дни много пекарни продават на тъмно, за да привлекат внимание към проблема. Заплашена ли е Европа от хлебни бунтове?

Как собствениците на пекарните да компенсират нарастващите разходи? Да вдигнат цените на продукцията, например като повишат цената на хлебчето на 5 евро, а на хляба – на 10 евро? Хлебарите са убедени, че клиентите няма да приемат подобно увеличение. Затова от браншовия съюз на пекарите в Германия настояват за помощ от държавата.

Приетите дотук три пакета с облекчения и помощи са насочени основно към частните домакинства и почти не засягат фирмите. С мерките на стойност 95 милиарда евро германското правителство цели да компенсира донякъде гражданите заради експлодиралите цени на енергоносителите. Изглежда на управляващите им трябва повече време да осъзнаят, че и икономиката не може да се справи сама в кризата. Как Германия помага на хората срещу високите цени?

Според актуално проучване на Федералния съюз на германската индустрия 1/3 от промишлените предприятия смятат, че оцеляването им е под въпрос. Примерите са много: производителят на тоалетна хартия Hakle обяви фалит, като аргументира своята неплатежоспособност с невъзможността да покрие разходите с цените на продукцията. Стоманодобивният концерн Arcelor Mittal пък спря производството в два филиала, а работниците минаха на съкратено работно време и сега получават пари от държавното осигуряване.

Ако едно предприятие преустанови производство, това често се отразява на други икономически отрасли и на потребителите.

Икономистите и бизнесът смятат, че Германия върви към рецесия – сходна с тази по време на пандемията. Неотдавна министърът на икономиката Роберт Хабек обеща финансова подкрепа от държавата, но призна, че все още няма конкретно решение на правителството – нито като срокове, нито като обем на въпросната финансова помощ. Обещанието е такава програма да има до няколко седмици, а мерките в нея да действат със задна дата – от началото на септември. Най-голямата европейска икономика е на ръба на рецесия

Тази финансова помощ за бизнеса обаче ще бъде временна мярка, докато усилията на Германия и в Европа за намаляване на цените на тока и газа не започнат да дават резултати, обяви Хабек. Достатъчно ли обаче ще е това? Дълбока рецесия грози Германия при пълно спиране на руския газ

Професор Щефен Мюлер от Института за икономически изследвания "Лайбниц" в Хале предупреждава, че повишаването на цените на енергията, но също и на лихвите по кредитите, не е временно явление, а ще се запази в средносрочен и дългосрочен план.

Deutsche Bank is now forecasting that Germany's economic growth will be -3.5% in 2023, i.e. that there will be a substantial 🇩🇪recession; and the €zone economy will also be mired in recession. pic.twitter.com/G7q3TY3rDT