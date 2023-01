Френският енергиен гигант TotalEnergies пуска в експлоатация терминала си за внос на втечнен природен газ в Североизточна Германия, ден преди официалното му откриването от канцлера Олаф Шолц, предаде AFP.

Френската група инсталира в Лубмин, пристанище на Балтийско море, където е крайната точка на руския газопровод "Северен поток", плаващо съоръжение за съхраняване и регазификация (FSRU), за да трансформира доставения по море втечнен газ. TotalEnergies ще снабдява терминала, управляван от Deutsche ReGas, и се превръща в "един от основните доставчици на втечнен природен газ в Германия", посочват от енергийна група.

🚢 We have provided the Neptune, a LNG Floating Storage Regasification Unit (FSRU), to the Lubmin terminal owned and operated by Deutsche ReGas in Germany to enable LNG imports. The FSRU will cover about 5% of German gas demand 👇 https://t.co/9fEWHeD2ra pic.twitter.com/aOdoSoYjZU

"Благодарение на стартирането на терминала в Лубмин, TotalEnergies ще може да увеличи вноса си в Европа до над 20 милиона тона газ на година, или около 15% от капацитета за регазификация на континента. Имаме удоволствието да подкрепим този проект, който ще позволи на Германия и Европа да осигурят допълнителни доставки на газ.", каза Стефан Мишел, президент на отдела за газ, възобновяеми източници и енергия в TotalEnergies.

Deutsche ReGas започна дейностите по изграждането на терминала в Лубмин през миналия септември. През октомври TotalEnergies договори капацитет за регазификация от 2,6 милиарда кубични метра газ годишно и изрази готовност да започне да доставя втечнен газ от цял свят до терминала. Германия започва строеж на нов терминал за втечнен газ

През декември френската компания достави на германския си партньор кораба "Нептун" - едно от двете си плаващи съоръжения за съхранение и регазификация. През последните няколко седмици в Лубмин пристигнаха и танкерът за втечнен газ Seapeak Hispania и совалковият танкер за втечнен газ Coral Furcata. Терминалът беше реализиран невероятно бързо, похвали се главният изпълнителен директор на Deutsche ReGas Щефан Кнабе.

Съоръжението в Лубмин е вторият терминал за втечнен природен газ, който бе открит в Германия след откриването в средата на декември на този във Вилхелмсхафен в присъствието на Олаф Шолц и министрите на икономиката и финансите – Роберт Хабек и Кристина Линднер. На бързи обороти: Германия е готова с първия си терминал за втечнен газ

Още 4 плаващи терминала ще бъдат инсталирани през годината благодарение на инвестираните от Берлин милиарди евро. Проектът на TotalEnergies към момента е единственият изцяло частен и има капацитет за регазификация на 5 милиарда кубични метра годишно, с което ще покрие 5 на сто от търсенето на страната, според групата. Първите кубични метри газ, пуснати тестово по мрежата, са доставени от Египет през декември. Терминалът може да приема по един танкер седмично.

За разлика от други европейски страни Германия нямаше нито един терминал за втенчен газ, предпочитайки по-евтиния ресурс от руските газопроводи, от които е зависима за 55 на сто от вноса си. Делът на руския газ, внасян в страната, достигна 64% през май 2021 г., а 16 месеца по-късно спадна до 0%. Руският газ не е евтин, зависимите от него страдат най-много

#Russia supplied 64.1% of #Germany’s gas in May 2021. Today, that number is 0%. Despite Russia cutting its pipeline gas flows to Germany, gas storage is a cozy 91% in the middle of winter.



For more #datavisualizations like this, follow me and se my previous Tweets.#energy pic.twitter.com/NbrRTzKJFY