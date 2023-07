Нови бизнес модели: Може ли природата да бъде акционер във фирма?

308

Миналата година компанията за дрехи Patagonia влезе в заглавията на вестниците, когато обяви, че планетата Земя "вече е нашият единствен акционер".

Ако това звучи малко объркващо, действителните подробности зад изявлението разкриват какво е имала предвид фирмата.

Основателят и бивш собственик на намиращата се в Калифорния фирма - Ивон Шуинар, беше решил да прехвърли 98% от акциите на компанията на нова екологична организация, наречена Holdfast Collective.

Всяка година Holdfast ще получава всички печалби, които Patagonia не трябва да реинвестира, за да "защитава природата и биоразнообразието" и да "се бори с екологичната криза". Очаква се сумата да бъде над 100 млн. долара на всеки 12 месеца.

Междувременно останалите 2% от акциите на търговеца на дребно бяха прехвърлени на нов тръст, наречен Patagonia Purpose Trust, който сега управлява компанията и както казва фирмата - ръководи нейните екологични и филантропски принципи.

Ивон Шуинар, който ръководеше Patagonia в продължение на 50 години, вече е на 84 години. Той и семейството му са взели решение за новата бизнес структура и разпределение на парите, когато той се е оттеглил от ръководния пост в компанията.

"Разгледахме различни подходи", казва председателят на Patagonia - Чарлз Кон. Той допълва, че един от вариантите е можело да бъде пускане на фирмата на фондовата борса и "след това да се раздадат парите", но това може да доведе до това, че впоследствие компанията да не се управлява по такъв екологично ориентиран начин.

"Затова се върнахме към даването на акции на екологични фондации и използването им за борба с екологичната криза", казва Кон. "Това е радикално, но ние сме зависими от Майката Земя."

"Семейството се отакзва от милиарди, но Ивон е голяма работа. Той няма мобилен телефон, те карат стари автомобили."

Може да си помислите, че Patagonia е необичаен единичен случай, но и други фирми предприемат подобни мерки, да добавят природата и околната среда, поне в преносен смисъл, към собствениците на бизнеса или борда на директорите.

Британската компания за козметични продукти Faith in Nature вече има двама директори, които са там, "за да дадат на природата глас и право на гласуване по отношение на това как се управлява Faith In Nature". Тези двама външни членове на борда идват от две екологични организации - Earth Law Centre и Lawyers for Nature.

"Става дума за това как да направим бизнеса по-добър, така че да се нанасят по-малко щети", казва Ан Хопкинс, творчески директор на Faith in Nature.

"Ние сме компания със сърца на правилното място... не искахме това да бъде само маркетинг. Искахме да създадем формална и правна структура с практическа рамка".

Нейният колега и творчески директор Симеон Роуз добавя, че двамата директори по околната среда стигат до споразумение, че ще "работят в полза на природата". Той допълва: "Най-голямата разлика е, че сега това дава възможност на другите членове на борда на директорите да видят какви решения взема природата и това им помага да вземат по-нататъшни съзнателни решения".

Компанията "Faith in Nature", която е основана през 1974 г., сега е създала онлайн ръководство за всички компании, които биха искали да последват нейния пример.

Някои компании действат доста буквално когато става дума за опазване на природата, като вкарват представители на екологични организации в борда на директорите;

В Нидерландия холандската компания за веган заместители на сирене Willicroft назначи "Майката природа" за свой главен изпълнителен директор през 2020 г., заменяйки съоснователя Брад Ванстоун, който стана ръководител на отдела за въздействие.

Но какво всъщност означава това?

"Това означава, че всяко едно решение, което взимаме всеки ден, е насочено към планетата. Например сега пътувам с влак до Обединеното кралство, докато преди не се замислях за това и летях със самолет", казва Ванстоун.

След назначаването на новия шеф, други екологични решения, взети от Willicroft, включват приемането само на инвеститори, които са се ангажирали да се откажат от всякакви инвестиции в изкопаеми горива в рамките на пет години.

Освен това фирмата премина от производство на заместители на сирене от ядки кашу към използване на боб и бобови култури. Причината за това е, че според изчисленията обработката на кашуто причинява повече въглеродни емисии.

Ванстоун добавя, че през следващата година предприятието ще създаде "съвет по въздействието", който ще заседава заедно с основния съвет на компанията, за да оспорва всички решения, които не се считат за екологични.

Освен това той призовава и други предприятия да последват примера на Willicroft и казва, че 15 предприятия в Амстердам вече са сторили това.

Действията на Patagonia, Faith in Nature и Willicroft предполагат приветствия, но не са лишени и от критици.

Канди Уайт, програмен директор на американската екологична група Indigenous Environmental Network, описва подобни инициативи като зелена промивка и кухи жестове. Нейната организация е създадена през 1990 г., за да защитава "свещените места, земята, водата, въздуха, природните ресурси и здравето" на коренните общности в Северна Америка.

"Дори и със символично признаване на Майката Земя като член на борда на директорите или даряване на печалби на благотворителни организации, климатичната справедливост няма да бъде постигната, докато не се прекрати практиката на печалба и потребление", казва тя.

"Корпорациите трябва да променят начина, по който се отнасят към Майката Земя, към природата, и трябва да разсеят доминиращото антропоцентрично убеждение, че Майката Земя принадлежи на хората. И накрая, те трябва да установят ценности, принципи, операции и практики, които отразяват естественото право."

Все пак за компаниите, които желаят да добавят представител на околната среда в собствеността си или в управителния съвет, първо трябва да извършат надлежна проверка казва Тад Островски, основател и управляващ директор на британската правна фирма Artington Legal.

"Нужно е внимание, за да се гарантира, че финансите на дружеството и отношенията с другите акционери са ясни, прозрачни и съобразени с дружеството и съответните заинтересовани страни", казва той.

"Но ако се извърши правилно, няма причина дългосрочният успех на дружеството в полза на неговите членове като цяло да не бъде свързан с вземането на положителни решения в дългосрочна полза за природата."

Чарлз Кон от фирмата за облекло Patagonia казва, че е било жизненоважно да се постави планета Земя начело на бизнеса. "Много видове са в процес на изчезване, а изменението на климата оказва влияние върху всички нас. Както казва Ивон, няма бизнес на мъртва планета."

Източник: BBC

